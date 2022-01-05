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Kadın - Aile Yoğurtlu şehriye çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü şehriye çorbası
Kadın - Aile

Yoğurtlu şehriye çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü şehriye çorbası

Kolay şehriye çorbası | Özellikle kış aylarında çorbalar sofralardan eksik olmaz. Leziz olduğu kadar pratik bir çorba tarifi arayanlar ise “Şehriye çorbası nasıl yapılır?” sorusuna cevap arıyor. Peki, yoğurtlu şehriye çorbası nasıl olur?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 00:47:00 -
Yoğurtlu şehriye çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü şehriye çorbası

İçinizi ısıtacak tadı damağınızı çatlatacak bir çorba tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Tam ölçülü şehriye çorbası

Malzemeler:

1 çay bardağı arpa şehriye

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

3,5 su bardağı su

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz biber

Yoğurtlu şehriye çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle şehriyeyi 3,5 su bardağı suyla tencereye alıp kaynatın.

Arpa şehriyesi kaynarken bir kasenin içerisine yoğurt, yumurta ve unu alın.

Unun topaklanmaması için karışımı güzelce çırpın.

Kaynayan sudan karışıma bir kepçe ilave edin.

Isı dengelenince yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tencereye dökün.

Tuzu ilave edip birkaç taşım çorbayı kaynatın.

Bir tavada tereyağını eritin ve toz biberi kızdırın.

Servis aşamasında kızdırdığınız biberi çorbaya dökün.

Afiyet olsun.

 

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