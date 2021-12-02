Yoğurtlu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay poğaça

Pamuk gibi poğaça isteyenlere kolay tarif.

Yoğurtlu poğaça tarifi

Malzemeler

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket instant maya

1 adet yumurtanın akı

2 yemek kaşığı toz şeker

3,5 su bardağı un

1 adet yumurta sarısı

1 tutam susam

1 tutam çörek otu

Yapılışı

Tarife öncelikle mayayı çözerek başlayın. Bunun için, ılık su, toz şeker ve mayayı bir kabın içerisinde yavaşça karıştırın. Ardından üzerini kapatarak 1 dakika kadar bekletin. Ayrı bir kabın içerisine un hariç geriye kalan tüm malzemeleri ekleyin. Daha sonra bekletilen köpük köpük olan mayayı da ilave edin. Son olarak unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini örterek 30 dakika mayalanması için bekletin. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, yuvarlak şeklini verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine güzelce dizdikten sonra üzerine yumurtanın sarısını ve çörek otu atarak kenara alın. 20 dakika daha beklettikten sonra 200 derece fırında 13 dakika pişirin. Çay eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...