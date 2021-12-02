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Kadın - Aile Yoğurtlu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay poğaça
Kadın - Aile

Yoğurtlu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay poğaça

Tadına doyum olmayacak lezzetli bir poğaça hazırlamak ister misiniz? İşte tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:59:00 - 2021-12-02 22:03:55
Yoğurtlu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay poğaça

Pamuk gibi poğaça isteyenlere kolay tarif.

Yoğurtlu poğaça tarifi

Malzemeler

  • Yarım su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım paket instant maya
  • 1 adet yumurtanın akı
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 3,5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tutam susam
  • 1 tutam çörek otu

Yapılışı

Tarife öncelikle mayayı çözerek başlayın. Bunun için, ılık su, toz şeker ve mayayı bir kabın içerisinde yavaşça karıştırın. Ardından üzerini kapatarak 1 dakika kadar bekletin. Ayrı bir kabın içerisine un hariç geriye kalan tüm malzemeleri ekleyin. Daha sonra bekletilen köpük köpük olan mayayı da ilave edin. Son olarak unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini örterek 30 dakika mayalanması için bekletin. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, yuvarlak şeklini verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine güzelce dizdikten sonra üzerine yumurtanın sarısını ve çörek otu atarak kenara alın. 20 dakika daha beklettikten sonra 200 derece fırında 13 dakika pişirin. Çay eşliğinde sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

 

 

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