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Kadın - Aile Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?

Kereviz salatası tarifi | Sağlık için son derece faydalı olan kerevizi akşam yemeğinin yanına ya da beş çayının yanına salata olarak hazırlayabilirsiniz. Peki, cevizli kereviz salatası nasıl yapılır? Kereviz salatası gerekli malzemeler | Tam ölçülü kereviz salatası

Yeniakit Publisher
2021-03-10 15:56:00 -
Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?

Dillere destan bir salata hazırlamak istiyorsanız; kereviz salatasını mutlaka denemelisiniz.

Kereviz salatası tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet kereviz
  • 1 adet yeşil elma
  • 1 adet limon suyu
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • Tuz
  • Sarımsak
  • Yarım limon suyu
  • Ceviz
  • Dereotu

Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?

Öncelikle kerevizleri soyup rendeleyin.

Ardından elmayı rendeleyip suyunu sıkın.

Bir kaseye tüm malzemeyi alıp güzelce karıştırın.

Salatayı servis tabağına aldıktan sonra üzerini ceviz ve dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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