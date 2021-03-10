Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?
Kereviz salatası tarifi | Sağlık için son derece faydalı olan kerevizi akşam yemeğinin yanına ya da beş çayının yanına salata olarak hazırlayabilirsiniz. Peki, cevizli kereviz salatası nasıl yapılır? Kereviz salatası gerekli malzemeler | Tam ölçülü kereviz salatası
Dillere destan bir salata hazırlamak istiyorsanız; kereviz salatasını mutlaka denemelisiniz.
Kereviz salatası tarifi
Malzemeler:
- 2 adet kereviz
- 1 adet yeşil elma
- 1 adet limon suyu
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- Tuz
- Sarımsak
- Yarım limon suyu
- Ceviz
- Dereotu
Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?
Öncelikle kerevizleri soyup rendeleyin.
Ardından elmayı rendeleyip suyunu sıkın.
Bir kaseye tüm malzemeyi alıp güzelce karıştırın.
Salatayı servis tabağına aldıktan sonra üzerini ceviz ve dereotu ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.