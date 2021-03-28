  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır?

Sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve günlük sebze yemeğini aksatmayan kişiler için harika bir tarif olan yoğurtlu kabak salatası merak ediliyor. Bolca vitamin bulunduran kabakların yanı sıra doyurucu özelliği de olan yoğurtlu kabak salatasının malzemeleri merak edilmeye başlandı. Peki, yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kabak salatası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 13:42:00 -
Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır?

Yoğurtlu kabak salatası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

4 tane kabak (ince dilimlenmiş şekilde), 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 tane limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı yoğurt, 1 diş sarımsak (dövülmüş şekilde), 1/2 demet dereotu, 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır?

Tarife, derin bir tencereye 2 su bardağı su koyduktan sonra kaynamaya bırakarak başlayın.

Derin tencerenizin üzerine bir süzgeç koyun ve ince dilimlediğiniz kabakları süzgecin içerisine ekleyin.

Tencerenin kapağını kapattıktan sonra 5 dakika kadar kabakların yumuşayarak buharda pişmesini beklemeniz gerekir. Daha sonra ocaktan alabilirsiniz.

Bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırarak kabakların üzerine ilave edebilirsiniz. Bir tutam dereotu ile birlikte karıştırmaya başlayın.

Kabakları servis kasesine koyduktan sonra ayrı bir kapta karıştırdığınız yoğurt, sarımsak ve kıyılmış dereotunu kabakların orta kısmına ekleyin.

İsteğe bağlı olarak kuru nane serpiştirip bu şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dr. Oytun Erbaş’tan korkutan sözler: Herkes evlere kapanacak
Gündem

Dr. Oytun Erbaş’tan korkutan sözler: Herkes evlere kapanacak

Dr. Oytun Erbaş, koronavirüsün ardından insanlığı yeni bir dönemin beklediğini söyledi.
Tepki gelince Rumlar çirkinliğe son verdi
Dünya

Tepki gelince Rumlar çirkinliğe son verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bir grup tarafından Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla haç resmi çizilip, Türklere ölüm..
BM'den sert tepki: Kabul edilemez
Dünya

BM'den sert tepki: Kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin çok sayıda göstericiyi öldürüp yaralaması sonrası yap..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay