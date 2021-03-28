Sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve günlük sebze yemeğini aksatmayan kişiler için harika bir tarif olan yoğurtlu kabak salatası merak ediliyor. Bolca vitamin bulunduran kabakların yanı sıra doyurucu özelliği de olan yoğurtlu kabak salatasının malzemeleri merak edilmeye başlandı. Peki, yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kabak salatası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?