Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır?
Sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve günlük sebze yemeğini aksatmayan kişiler için harika bir tarif olan yoğurtlu kabak salatası merak ediliyor. Bolca vitamin bulunduran kabakların yanı sıra doyurucu özelliği de olan yoğurtlu kabak salatasının malzemeleri merak edilmeye başlandı. Peki, yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kabak salatası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Yoğurtlu kabak salatası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
4 tane kabak (ince dilimlenmiş şekilde), 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 tane limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı yoğurt, 1 diş sarımsak (dövülmüş şekilde), 1/2 demet dereotu, 1 tatlı kaşığı kuru nane
Yoğurtlu kabak salatası nasıl yapılır?
Tarife, derin bir tencereye 2 su bardağı su koyduktan sonra kaynamaya bırakarak başlayın.
Derin tencerenizin üzerine bir süzgeç koyun ve ince dilimlediğiniz kabakları süzgecin içerisine ekleyin.
Tencerenin kapağını kapattıktan sonra 5 dakika kadar kabakların yumuşayarak buharda pişmesini beklemeniz gerekir. Daha sonra ocaktan alabilirsiniz.
Bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırarak kabakların üzerine ilave edebilirsiniz. Bir tutam dereotu ile birlikte karıştırmaya başlayın.
Kabakları servis kasesine koyduktan sonra ayrı bir kapta karıştırdığınız yoğurt, sarımsak ve kıyılmış dereotunu kabakların orta kısmına ekleyin.
İsteğe bağlı olarak kuru nane serpiştirip bu şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…