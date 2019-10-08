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Yoğurtlu bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi

Ege'de sıklıkla yağılan baklanın ünü artık herkes tarafından biliniyor. Bu lezzeti bir de çorba olarak tüketmek yeni bir deneyim olacak. Peki ama yoğurtlu bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbasının püf noktası ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

08 Ekim 2019 Salı 10:20
Yoğurtlu bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası tarifi

 

Ege'de sıklıkla yağılan baklanın ünü artık herkes tarafından biliniyor. Bu lezzeti bir de çorba olarak tüketmek yeni bir deneyim olacak. Peki ama yoğurtlu bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbasının püf noktası ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Genelde zeytinyağlı olarak tüketilen baklanın çorbası da bir o kadar iştah kabartıcı. Sıcacık içimi ve dokusu sizi adeta başka diyarlara taşıyacak.

Malzemeler

  • 50 gr bakla
  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
  • 4~5 taze soğan
  • 2 dal dereotu
  • 6 su bardağı sıcak et suyu
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 limonun suyu
  • tuz, pulbiber

Terbiye için;

  • 1 yumurta
  • 2.5 çorba kaşığı un
  • 3 çorba kaşığı yoğurt

Öncelikle baklaların uçlarını koparıp iyice temizleyin.

Kararmasını önlemek için bir çorba kaşığı un ve limon suyu ile harmanlanmış su içinde 10 dakika bekletin.

Sıvıyağıtencereye alın ve baklaları ilave edip kavurun.  

Taze soğan, sıcak et suyu ve tuzu ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.

En son un, yumurta ve yoğurdu bir kasede çırpın. Bir kepçe kadar çorba suyunu azar azar ekleyip karıştırın. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. 

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:20
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