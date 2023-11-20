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Kadın - Aile Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: Her gün bir avuç yiyin! İşte o sırları herkesi şok etti
Kadın - Aile

Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: Her gün bir avuç yiyin! İşte o sırları herkesi şok etti

Yeniakit Publisher
2023-11-20 21:42:00 - 2023-11-20 22:15:35
Yoğurt ve kuru dutu karıştırın, faydaları şaşırtıyor: Her gün bir avuç yiyin! İşte o sırları herkesi şok etti

İçinde bol bol C vitamini ve demir olan kuru dutu yazın ve kışın tüketebilirsiniz. Ayrıca sade yediğinizde bile müthiş antioksidan kaynağına sahip olan dut kurusu yoğurtla birlikte karıştırıldığında ise tatlı ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Kuru dut ve yoğurdu nasıl ve ne zaman tüketmeniz gerektiğini sizler için hazırladık.

Antioksidan Deposu

Dutun sadece meyvesi değil sapı ve yaprağıda antioksidan açısından zengindir. Antioksidanlar mikropların rahatça dolaşmasının önüne geçer. Ayrıca dut meyvesinin içinde Resveratrol antioksidanı var ve bu antioksidan uzun yıllar yaşamayı ve yaşlanmayı geçiktiriyor.

Vücudumuzda bulunan beyaz kan hücreleri hastalıklara karşı sürekli savaşırlar. Bu beyaz kan hücrelerinin ölmesinde en önemli faktör duttur ve içinde iyileştirmeye yardımcı olan alkoidler bulunur. Bu sayede hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kansere Karşı Kalkandır

Kuru dut için tıbbında da kansere karşı sağlıklı bir besin olarak kullanılmıştır. Yapılan çalışmaların doğru sonuçlandığı görülmüştür. Sağlıklı bir yaşam için ise her gün bir avuç kuru dut tüketmelisiniz.

Kan Şekerini Dengeler

İçinde bulunan DNJ maddesi kan şekerini koruyor. Yapılan araştırmalar sonucu kan şekerini ise dengeliyor. Ayrıca diyabet hastalarının porsiyonuna dikkat ederek tüketmesi gerekir.

Bağırsakları Çalıştırır

Kuru dut lifli yapısı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kalp sağlığını düzenliyor ve kolesterolü dengede tutuyor.
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Tatlı Krizleri İçin En Sıhhatli Çözüm

Tatlı krizleriniz başladığı zaman yağsız yoğurt ve kuru dutu karıştırın. Tatlı kriziniz kesilecektir. İstediğinizde sabahları kahvaltı yaparken yada öğlen yemeğinde veya diyet yaparken de tatlı niyetine tüketebilirsiniz.

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