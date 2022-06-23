Yoğurt ve karbonat maskesi tarifi, faydaları ve zararları! Cilt lekelerine müthiş çözüm

Bu maskelerin sayesinde yüzünüzde bulunan renk farklılıkları, siyah noktalar, güneşten oluşan lekeleri, cilt lekelerinizi, çillerinizi ve sivilce izlerinizi çok rahat bir şekilde hafifletebilirsiniz. Çok kısa uygulama yapmanıza gerek yok. Haftada en az bir kez uygulama yapmanız sizler için yeterli olacaktır. Çünkü temizleyici bir etkisi olsa da fazla uygulama yapmak cildinizin aşınmasına neden olabilir. Bu maskeleri hassas ve kuru cilde sahip olanlar dışında herkes rahatça uygulayabilir. Eğer yüz bölgenizde iltihap oluşmuş sivilce, açık yara yada uçuk varsa uygulamayın. Çünkü bu yaralar canınızın çok yanmasına neden olacaktır.

Yoğurt Karbonat Maskesi Ne İşe Yarar?

Yoğurt karbonat maskesi genel olarak yüzün derinlemesine temizlenmesini sağlar. Bu maske cildin rengini açarak cilde de parlaklık verir. Bu şekilde maske doğal bir peeling etkisi göstermektedir. Cilt lekelerinin giderilmesinde de yoğurt karbonat maskesi kullanılır. Özellikle sivilce izlerinin görünümünü azaltmak için yoğurt karbonat maskesi temiz cilde uygulanır. Güneş lekelerinin giderilmesi için de bu maske kullanılmaktadır. Siyah noktaların giderilmesi için de yoğurt karbonat maskesi yapılır. Cildi yenilemek için yoğurt karbonat maskesi kullanılır. Bu maske düzenli uygulandığı takdirde cilt lekelerini de giderir.

Karbonat ve Yoğurt Maskesinin Faydaları

Peelinglerin yüz hatlarına yaptığı etkiyi hepimiz biliyoruz. Bu maske yüzünüze doğal peeling etkisi yapacaktır. Cildimiz sürekli ölü hücreler üretmektedir. Bu karışım ölü hücrelerin temizlenmesine ve cilde canlılık katacaktır. Işıl ışıl parlayan bir cilde sahip olabileceksiniz. Yüzünüzde bulunan lekelerin ve siyah noktaların görünümünü azaltır ve cildinizin yenilenmesinde sizlere yardımcı olur.

Faydalarını da yazdıktan sonra yoğurt ve karbonat maske tariflerini sizlerle ve nasıl kullanılacaklarını paylaşalım. 3 farklı maske yapılış ve uygulanma tarzı var. Size uygun olanı tercih ederek cildiniz için kullanabilirsiniz.

Üç maske tarifini paylaşalım.

Yoğurt ve Karbonat Maske Tarifi

Malzemeler

1 çay kaşığı kadar karbonat ve 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt yeterli olacaktır.

Hazırlanışı

Temiz bir kabı hazır bekletin. Malzemelerimizin ikisini de bu kabın içine koyarak karıştırmaya başlayın. Bu karışımın gerekli kıvama geldiğini krem şanti haline geldiğinde anlarsanız. Ardından karışımınızı yüzünüze sürmeye geliyoruz. Dudak ve göz çevrenizin ardından her noktanıza bu karışımı rahat bir şekilde sürebilirsiniz. Ancak nokta çalışma yapmak istiyorsanız, lekeli olarak gördüğünüz bölgeye sadece uygulamasını yapabilirsiniz.

Cildiniz kuru ya da hassassa bu karışımı yüzünüzde maksimum 5-10 dakika arasında bekletmeniz yeterli olacaktır. Normal, yağlı ya da karma bir cilde sahipseniz yarım saate kadar yüzünüzde bekletebilirsiniz. Süre tamamlandığında maskeyi yüzünüzden soyarak çıkaracaksınız. Acele etmemelisiniz. Çünkü bu işlem sırasında yüzünüzde bulunan ölü hücreler ve siyah noktacıklar bu işlemin ardından temizlenecektir. Son olarak yüzünüzü ılık bir su ile iyice temizlene kadar yıkamalısınız. Bu yıkama esnasında yüz yıkama şampuanlarından ya da jellerinden yararlanabilirsiniz. En son işlem ise soğuk su ile yüzünüzü şoklamak olacaktır. Bu işlem yüzünüzde açılan gözeneklerin kapanmasına ve canlı bir görüntü yakalamanıza yardımcı olacaktır.

Yoğurt ve Karbonat Maskesi Yapımı

Malzemeler

Bu sefer yukarıda saydığımız 2 malzemeye bir ekleme daha yapacağız. 1 çay kaşığı kadar karbonat, 1 yemek kaşığı yoğurt ve bunlara ek olarak 1 tatlı kaşığı kadar mısır unu ekleyeceğiz. Bu malzemenin ince çekilmiş olmasına dikkat edin.

Hazırlanışı

Gene tüm malzemelerinizi temiz bir kaba koyarak iyice karıştırın. Ardından cildinize çok ince bir tabaka olacak şekilde uygulamalısınız. İnce olmasına özellikle dikkat edin. Yüzünüzde oluşan maskeyi 5 dakikanın ardından mısır unu yardımı ile peeling uygulamasına benzer bir şekilde çalışarak çıkarmaya çalışın. İşlemin noktalandığında emin olduktan sonra temiz bir su ile cildinizi temizleyin. Bu uygulamayı haftada bir kez yapmanız cildiniz için yeterli olacaktır.

Yoğurt ve Karbonat Maske Tarifi

Son tarifimizi videolu bir şekilde ekliyoruz. Deneyip, sonuçları bizlerle paylaşırsanız diğer okuyucularımızın faydalanmalarına yardım etmiş olursunuz. Şimdiden kolay gelsin.

Karbonat Maskesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Çok etkili bir maske olan yoğurt ve karbonat maskesi son zamanlarda pek çok kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Ama bu maskeyi uygularken bilmeniz gereken bazı kurallar var cildinizde yara varsa, cildiniz çok hassassa, cildinizde alerjik tepkiler varsa bu maskeyi kullanmanız asla tavsiye edilmez.

Karbonatın Cilde Zararları Nelerdir?

Karbonatın cilde faydaları olduğu dozunda kullanılmadığı zaman zararları vardır. Yukarıda sizlere verdiğimiz tariflerde karbonatın miktarını iyi ayarlamanız ve fazla miktarda karbonat koymamanız gereklidir. Bazı cilt yapılarında özellikle hassas ciltlerde karbonat zararlı olabilmektedir.

Cildinde yara bulunan, sivilce izleri bulunan kişiler kesinlikle karbonatı yüzüne uygulamamalıdır. Eğer bu maskeleri denemeye karar verdi iseniz ilk önce az miktarda denemeniz ve cildiniz buna tepki vermiyorsa uygulamanız daha sağlıklı olacaktır.