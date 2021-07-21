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Kadın - Aile Yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Yoğurt tatlısı gerekli malzemeler
Kadın - Aile

Yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Yoğurt tatlısı gerekli malzemeler

Kolay tatlı tarifi | Bayramda hafif ve leziz bir tarif arayanlar 'Kolay tatlı tarifleri' konusunu araştırıyor. Peki, yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Yoğurt tatlısı için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 17:27:00 -
Yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Yoğurt tatlısı gerekli malzemeler

Pratik bir tatlı hazırlamak isteyenler ‘Kolay tatlı tarifler’ konusunu araştırıyor. Hem kolay hem de dillere destan bir lezzet için yoğurt tatlısını deneyebilirsiniz. İşte, yoğurt tatlısı tarifi:

Yoğurt tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 adet yumurta
  • 3 Türk kahvesi fincanı şeker
  • 2,5 Türk kahvesi fincanı irmik
  • 4 Türk kahvesi fincanı un
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 9 Türk kahvesi fincanı şeker
  • 9 Türk kahvesi fincanı su
  • 1 dilim limon

Yoğurt tatlısı nasıl yapılır?

Bir tencereye su ve şekeri alın. Şerbet ağırlaşınca limonu ekleyin. 5 dakika sonda ocağın altını kapatın.

Bir karıştırma kabının içerisine yoğurt, yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın. Ardından irmik, un, vanilin ve kabarta tozunu ekleyin.

Dikdörtgen bir tepsiyi yağlayın ve karışımı dökün.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına tepsiyi sürün.

Tatlı kızarınca fırından çıkarın.

Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

Tepsinin üzerini örtün ve şerbeti çekmesi için bırakın.

3-4 saat sonra tatlınızı ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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