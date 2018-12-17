Yoğurt otunun faydaları nelerdir?

Diğer isimleri; bere otu, çoban süzgeçi, duvar fesleğeni, kaz otu ve yapışkan otu olarak bilinen yoğurt otunun insan sağlığı açısından birçok yararı vardır. Özellikle yoğurt otu, guatr hastalığına iyi geldiği belirtilen ve üç türü olan şifa kaynağı bir bitkidir. Bu türler farklı yer ve toprak da yetişmesine rağmen farklı özelliklere ve faydalara sahiptir. Bunun dışında yoğurt otu çayı, son günlerde merak edilen ve araştırılan bir konudur.

YOĞURT OTU NEDİR?

Yoğurt otu, üç çeşidi bulunur. Genel olarak üç çeşidi de aynı şifalı özelliklere sahiptir. Fakat yetiştiği yerler ve şekil itibariyle birbirinden ayrılmaktadır.

YOĞURT OTU: Yüksek yerlerde yetişir ve 60 cm boylanabilir. Dik olarak büyür ve

altın sarısı çiçekleri vardır. Bal kokusuna benzer bir kokuya sahiptir.

YAPIŞKAN OTU: Yoğurt otunun bu türü tarlalarda ve çayırlarda bulunur. 120 cm kadar boylanabilir. Saplarında kancalı küçük dikenleri vardır. Nispeten tırmanıcı bir türdür ve küçük beyaz çiçeklere sahiptir.

KAZ OTU, ÇOBAN SÜZGEÇİ: Çalılarda ve yol kenarlarında yetişir. Çiçek açma döneminde bitki yana doğru yatar. Sarı veya beyaz renkte çiçekleri vardır.

YOĞURT OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Karaciğer zarında biriken toksinleri temizlemede etkilidir. Bu toksinleri idrar yolu ile vücuttan atar.

Yoğurt otu lenf hormonlarına karşı etkili olan besinlerden biridir. Düzensiz çoğalan tiroitleri düzenlemede kullanılır. Yapılan çalışmalarda lenf kanserine karşı vücuda adeta kalkan oluşturur.

Kanda bulunan kan yapıcı hücreleri artırarak demir eksikliğini giderir. Aynı zamanda kandaki trombosit hücrelerini dengeleyerek ödem oluşma riskini azaltır.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin sıklıkla karşılaştığı ağız içi yaralarını gidermede doğal ilaç olarak kullanılır. Gargara yöntemi ile ağız içi enfeksiyon hücrelerini azaltmanın yanı sıra ağız kokusunu da giderir.

Trombosit hücrelerini dengeleyerek ödemi engelleyen yoğurt çayı aynı zamanda bacak ve kollardaki ağrıları da giderir. Bel ve boyun ağrıları için ise evde yoğurt otu kremi yapılabilir. Ağrı kesici etkisi olan bu ot kısa sürede etkisini gösterir.

Uyku problemlerine de iyi gelen bu çay sinir hücrelerindeki deforme olmuş hücre sayısını azaltarak ruhsal hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

Deri hastalıklarına karşıda etkili olan yoğurt otu özellikle çıban gibi rahatsızlıkları gidermede etkili doğal bir ilaçtır.

Uzmanlar bu bitkiden hazırlanan suyun yüzü germe gibi etkilerinin de olduğunu vurguluyor.

YOĞURT OTU NASIL KULLANILIR?

Yoğurt çayı hazırlanırken içerisinde bal, tatlandırıcı ya da limon kullanılmaz.

Yoğurt çayı soğuduktan sonra yüz yıkamada kullanılabilir. Yapılan araştırmalarda lekeleri ve kırışıklıkları azalttığı gözlemlenmiştir.

YOĞURT OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bir yemek kaşığı taze yoğurt otunu kaynatın ve 10 dakika haşlanan yoğurt otunu demleyip süzünüz.