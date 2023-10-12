Yoğurt otu: Uyku haplarını çöpe attırıyor! öyle bir şey ki, sağlık fışkırıyor! Bunu yapmayan pişman olur

Yoğurt otu guatr hastalığına iyi geldiği belirtilen ve üç çeşidi olan bir bitkidir. Yoğurt otunun insan sağlığına pek çok faydası vardır. Doğal bitkilerden birisi olan yoğurt otunun insan sağlığına pek çok mucizevi faydası vardır....

Yoğurt Otunun Faydaları Nelerdir?

*Özellikle dil, yemek borusu ve gırtlak kanserine karşı koruyucu ve önleyici etkisi de bulunmaktadır.

*Aft yani ağız içerisinde oluşan yaraların kısa sürede iyileşmesini de sağlamaktadır. Yoğurt otuyla çay yapılıp soğuduktan sonra bu su ile gargara yapılmalıdır.

*Kadınlar için inanılmaz bir ottur çünkü kırışıklıkları giderir ve cilt gerginleştirici özelliği bulunmaktadır. 1 bardak suyun içerisine 2 tutam yoğurt otunu atın ve kaynatın daha sonra cildinize sürün.

*Ayrıca ses tellerinde oluşan ödem ve polipe karşı da etkili bir yöntemdir.

*Tiroit şikayetlerinde de kullanılmaktadır.

*Hatta böbrek şikayetlerin de ayrıca etkilidir.

*Yoğurt otunun kan temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

*Sadece ses tellerine ve aft ye de boğaz iltihabına da çok faydası bulunmaktadır.

*Ciltte oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

*Safra kesesinde oluşan taşların dökülmesinde ve idrar yolları enfeksiyonun azalmasında katkısı büyüktür.

*Diğer bir faydası ise romatizma ağrılarına iyi gelmesidir.

*Ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Yoğurt otuyla yapılacak merhem boyun ve bel ağrılarının hafiflemesini de sağlamaktadır.

*Epilepsi hastaları için sakinleştirici özelliği de bulunmaktadır.

*Guatr ve tiroit hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Yoğurt Otunun Kullanımı Nasıldır?

Kaynayan 1,5 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt otu ilave edin. 5-6 dakika boyunca kaynatın ve süzün ılıyınca tüketin. Özellikle sabahları sabah kahvaltısından sonra akşam yatmadan gargara yapın.

Çayı için 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tutam kadar yoğurt otundan atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra ise süzen ve günde 1-2 bardak için.

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1 hafta boyanca devam edin, 1 hafta sonrasında ise 3 günde 1 içmeye ve gargara yapmaya devam edin.

Hamile ve hamile şüphesi olan kişiler kullanmamalıdır.

Yoğurt otu uyku yapar mı?

- Uyku problemlerine de iyi gelen bu çay sinir hücrelerindeki deforme olmuş hücre sayısını azaltarak ruhsal hastalıkların yaşanma riskini azaltır. - Deri hastalıklarına karşıda etkili olan yoğurt otu özellikle çıban gibi rahatsızlıkları gidermede etkili doğal bir ilaçtır.