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Yerel Yoğun yağış üreticiyi sevindirdi
Yerel

Yoğun yağış üreticiyi sevindirdi

Aydın’a metrekareye 25 kilogram yağış düşmesi sonucu üreticiler sevindi. Kuraklık alarmı ile gündeme gelen Aydın’da dün gece itibariyle başlayan yağışlar, çiftçilere umut oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 12:51:00 - 2021-03-16 12:59:10
Yoğun yağış üreticiyi sevindirdi

Aydın, su rezervlerinde yaşanan sıkıntılar ile birlikte, 2017 yılından bu yana en susuz ve kurak yılını yaşıyor. Sulama sezonu için gerekli olan 580 milyon metreküp suyun sadece 205 milyon metreküpünün depolandığının açıklamasının ardından çiftçilerden suyun tasarruflu kullanılması istendi. Kuraklık alarmının ardından dün itibariyle başlayan yağışlar çiftçilere umut oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre Aydın’a metrekareye 25 kilogram yağış düşerken, Mart ayının ilk iki haftasında da il genelinde metrekareye toplam 45 kilogram yağış düştü. Hafta başında başlayan yağışların ise gök gürültülü sağanak yağış şeklinde Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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