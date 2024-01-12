Yoğun kar yağışı, soğuk hava adım adım geliyor, fena yağacak! Cevap geldi: Türkiye'den 12 il için sarı - turuncu alarm! Tedbir alınmaya başlandı!

Türkiye genelinde önemli bir hava değişikliği kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, parçalı ve çok bulutlu bir atmosfer ülkemizi saracak. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinde yağışlar bekleniyor.

Yağışların; Hatay çevreleri kuvvetli gök gürültülü sağanak; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

12 KENTTE SARI VE TURUNCU ALARM

Ağrı, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Hatay, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Şırnak için sarı ve turuncu alarm verildi.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimleride 2 ila 5 derece azalacağı, diger yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Hatay çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi, Siirt'in doğusu ve Kastamonu'nunkuzeyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava Durumu Detayları:

Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak yağışlar görülebilir.

Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevresi parçalı bulutlu.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde ve Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir.

Uyarılar ve Önlemler:

Meteoroloji, özellikle Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak, Hakkâri çevreleri, Van’ın güneyi ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışların beklendiğini bildiriyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu:

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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