Yoğun kar yağışı! Bursa-Ankara karayolu ulaşıma kapandı

Türkiye'nin soğuk havaya teslim olduğu bugünlerde, birçok ilde ekipler kar yağışıyla mücadele ediliyor. Bazı illerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, trafik ise bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Ümitalan mevkisinde yol kapandı

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik çift taraflı olarak durduruldu. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği meydana geldi.

Bolu Dağı'nda TIR geçişlerine izin yok

Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor. Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı tırların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor. Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

Doğu da kara teslim

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle 201 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.