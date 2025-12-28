  • İSTANBUL
Gündem Yoğun kar nedeniyle yolcu otobüsündeki 30 kişi mahsur kaldı
Yoğun kar nedeniyle yolcu otobüsündeki 30 kişi mahsur kaldı

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 yolcusuyla mahsur kalan otobüs kurtarıldı.

Kars'ta kar nedeniyle yoldan çıkan otobüste mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle otobüsteki 30 kişi mahsur kaldı.

 

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoldan çıkan otobüs ekiplerce iş makinesi yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Güvenli bölgeye alınan otobüs daha sonra yoluna devam etti.

