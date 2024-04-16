Yoğun Gazze diplomasisi! Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret..

Reuters'ın haberine göre, Mısırlı bakan mevkidaşı Hakan Fidan'la Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşecek.

Şukri ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayrıca Gazze'de ateşkes için yapılan görüşmelerdeki son gelişmeleri değerlendirecek.

Bakan Fidan Katar'a gidiyor!

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan da yarın Katar'a gidecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17 Nisan Çarşamba günü Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki son durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de bir araya gelecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.