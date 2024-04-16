  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

Ne diyeceği merak ediliyordu! Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklaması

Dev bankadan yeni tahmin! Altın fiyatları ne olacak?

Ahmet Hakan’dan gündemi sarsan “AK Parti” yazısı! 5 madde saydı, “Bu yanlışlardan hemen kurtulun” çağrısı yaptı

Necmettin Batırel yetkililerden önce bildirdi: Türkiye orada büyük bir doğalgaz rezervi buldu

Türkiye’ye gündemi sarsan “İran” uyarısı! Böyle saçmalık olur mu? Eğer Türkiye bunu yapmazsa…

Başkan Erdoğan tüm kamuoyuna duyuracaktı! Anlaşma sessiz sedasız iptal edilmiş

Erdoğan'la Şimşek arasında geçen bomba konuşma ortaya çıktı! İşte seçim dengelerini değiştiren o diyalog

İran füzeleri tiyatrosunun maliyeti belli oldu!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek mümkün
Gündem Yoğun Gazze diplomasisi! Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret..
Gündem

Yoğun Gazze diplomasisi! Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret..

Yeniakit Publisher
2024-04-16 15:29:00 - 2024-04-16 15:35:07
Yoğun Gazze diplomasisi! Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret..

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin bu hafta sonu Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Reuters'ın haberine göre, Mısırlı bakan mevkidaşı Hakan Fidan'la Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşecek.

Şukri ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayrıca Gazze'de ateşkes için yapılan görüşmelerdeki son gelişmeleri değerlendirecek.

Bakan Fidan Katar'a gidiyor!

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan da yarın Katar'a gidecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17 Nisan Çarşamba günü Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki son durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de bir araya gelecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.

Fatih Altaylı İsrail'i öve öve bitiremedi!
Fatih Altaylı İsrail'i öve öve bitiremedi!

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Altaylı İsrail'i öve öve bitiremedi!

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım
Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım

Dünya

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım

Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler
Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler

Dünya

Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler

Emperyalistlerin sinsi Gazze planına dikkat
Emperyalistlerin sinsi Gazze planına dikkat

Dünya

Emperyalistlerin sinsi Gazze planına dikkat

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23