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Gündem Yoğun bakımın önünde büyük rezillik! TikTok uğruna yaptıkları "Yazıklar olsun" dedirtti
Gündem

Yoğun bakımın önünde büyük rezillik! TikTok uğruna yaptıkları "Yazıklar olsun" dedirtti

Elazığ’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının tik tok videosu çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan personelin, alışveriş arabasına bindiği ve video çektiği anlar yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 13:12:00 -
Yoğun bakımın önünde büyük rezillik! TikTok uğruna yaptıkları "Yazıklar olsun" dedirtti

Elazığ’da özel bir hastanede sağlık çalışanlarının sosyal medya videosu için yaptıkları pes dedirtti.

Aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanın sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.

Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullan personel, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

 

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Yorumlar

Vatandaş rıza

Bunlar kaşınıyorlar. Kükürtlü sabun iyi gelir

DRSNN

O HASTANE SAHİBNİN VE O KİŞİYE O ARABAYI MONTE EDECEKSİN SORUN HALLOLUR
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