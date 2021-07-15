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Dünya Yoğun bakımdaki Brezilya Devlet Başkanı'nın görüntüsü şaşırttı
Dünya

Yoğun bakımdaki Brezilya Devlet Başkanı'nın görüntüsü şaşırttı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Brezilya basını Bolsonaro'nun ilk fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 21:33:00 -
Yoğun bakımdaki Brezilya Devlet Başkanı'nın görüntüsü şaşırttı

Dün hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan ilk görüntüler geldi. Aralıksız on gün boyunca hıçkırık şikayeti bulunan Bolsonaro'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan doktorları acil bir ameliyata ihtiyaç duyulmadığı bilgisinin altını çizdi.

Yoğun bakımda tedaviye alındı

Dün başkentteki Silahlı Kuvvetler Hastanesi'ne kaldırılan 66 yaşındaki Bolsonaro'nun kendisini iyi hissettiği açıklandı.

Bolsonaro'nun ofisinden yapılan açıklamada, 2018 başkanlık kampanyası sırasında karnından bıçaklanan Bolsonaro'yu ameliyat eden cerrahın, onu ek testlerden geçirileceği Sao Paulo'ya transfer etmeye karar verdiği belirtildi.

Bolsonaro 10 gün boyunca hıçkırığının geçmemesi sonrası bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bolsonaro'nun 2018 başkanlık kampanyası sırasında bıçaklanmış ve bağırsaklarından yara almıştı.

Bu saldırı bağırsak hasarına ve ciddi iç kanamaya neden olmuş ve Bolsonaro o zamandan beri birkaç ameliyat geçirmişti.

Koronavirüs pandemisinin doğurduğu riskleri küçümsemekle ve hatta koronavirüs kısıtlamalarına meydan okumakla suçlanan Bolsonaro, geçen yaz virüse yakalanmıştı.

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