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Gündem Yoğun bakımda uyutuluyor! Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat
Gündem

Yoğun bakımda uyutuluyor! Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat

Ölümcül koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in tedbir amaçlı uyutulduğunu belirten doktorlar, kritik 24 saatlik sürenin aşılmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:40:00 -
Yoğun bakımda uyutuluyor! Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat

Ölümcül yeni tip koronavirüs tedavisi için özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifadel edildi.

Akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle edbir amaçlı uyutulan Muhittin Böcek için doktorlar, kritik 24 saatin aşılmasını bekliyor.

58 yaşındaki başkanın sağlık durumuna ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık bilgi aldığı aktarıldı.

Test sonucunun pozitif olduğunu 17 Ağustos'ta duyurmuştu

15 Ağustos'ta gittiği özel hastanede koronavirüs testi yaptıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sonucun pozitif çıktığını 17 Ağustos'ta sosyal medya hesabından duyurmuştu. Böcek paylaşımında "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullanmıştı.

Muhittin Böcek ile aynı dönemde koronavirüs testi pozitif çıkan Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ise iyileşmişti.

Hastaneden açıklama geldi

antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tedavi gördüğü özel hastanenin Direktörü Opr. Dr. Özgün Güngör, yaptığı açıklamada, "Kovid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kritik 24 saatin aşılması bekleniyor

Diğer yandan yoğun bakımda tedavisine devam edilen Başkan Böcek'in sağlık durumu, dün akşam saatlerinde kötüleşti.

Astım hastalığı bulunan Muhittin Böcek, akciğerinde öksürükten kaynaklı yırtılma olması nedeniyle tedbir amaçlı uyutuldu.

Solunum cihazına bağlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun ciddiyetini koruduğu ve kritik 24 saatin aşılmasının beklendiği ifade edildi.

Böcek'in tedavisinin sürdüğü özel hastanedeki doktorlara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden gelen uzman ekipler de destek veriyor.

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