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Gündem Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...
Gündem

Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:01:00 -
Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...

Babası İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, açıklamada bulundu.

Oğul Topbaş yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."

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Yorumlar

Süleyman Çapoğlu

Rabbim acil şifalar versin inşallah kadir ağbimize
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Köksal Sayar

Değerli başkanımıza, Şafi ismi şerifi hürmetine acil şifalar diliyoruz.
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