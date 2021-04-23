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Aktüel Yoğun bakıma alınan Hakan Altun'un son durumu belli oldu
Aktüel

Yoğun bakıma alınan Hakan Altun'un son durumu belli oldu

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 00:24:00 - 2021-04-23 00:25:46
Yoğun bakıma alınan Hakan Altun'un son durumu belli oldu

Sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada Altun'un tetkiklerinin yapıldığı ve beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptandığı ancak erken müdahaleyle ciddin bir sorun oluşmadığı bildirildi.

Beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptandı

Hakan Altun'un tedavisinin normal odada devam edeceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir."

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