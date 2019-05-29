YOFDER’den Nazilli’de folklor şöleni

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Yöresel Oyunlar, Folkloru Destekleme ve Yaşatma Derneği (YOFDER) tarafından Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, eşi Aslı Özcan ve İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural,Nazilli Yöresel Oyunlar, Folkloru Destekleme ve Yaşatma Derneği’nin Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda düzenlendiği programa katıldı.

Türk kültürünün yaşatılması ve geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan, “Kültürümüzün devamını sağladıkları, bizlere bu coşkuyu yaşattıkları için Nazilli Yöresel Oyunlar, Folkloru Destekleme ve Yaşatma Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun. İnşallah bu gençlerimiz hayatta da başarılı olacaklardır” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a plaket takdim eden YOFDER Başkanı Gülay Sezer ise, “Nazilli’de 14 yıldır faaliyet gösteren derneğimizin son gala gecesini yaptık. Türk kültürünün önemli bir dalı olan Türk halkoyunlarını yaşatmak ve yaygınlaştırmak için kurulan derneğimizde pek çok başarıya imza attık. Dileğimiz Türk halkoyunlarına sahip çıkılması. Bu gecemizde yanımızda olan ve bizlere destek veren başkanımıza ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.