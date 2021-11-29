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Ekonomi YOBÜ öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

YOBÜ öğretim üyesi alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:50:00 -
YOBÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Adaylar dilekçesinde Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), varsa hizmet cetveli, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır. Müracaat tarihleri: 29/11/2021-13/12/2021 Pazartesi günü saat 17.00 kadar.

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