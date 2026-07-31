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Gündem Irak’ta binlerce civciv yola savruldu: Minik canlar TIR’lar altında can verdi
Gündem

Irak’ta binlerce civciv yola savruldu: Minik canlar TIR’lar altında can verdi

Yeniakit Publisher
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Irak'ta canlı civciv yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu binlerce civciv otoyola savruldu. Ürkek şekilde sağa sola koşuştururken yoldan geçen araçların altında kalan talihsiz hayvanların çoğu ezilerek telef oldu.

Irak'ta canlı civciv taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu kontrolden çıkan araçtaki civcivler otoyola saçıldı. Talihsiz kazanın ardından yola dağılan yüzlerce civciv, yoldan geçen diğer araçların altında kalarak feci şekilde telef oldu. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına gelirken, minik canların telef olduğu görüntüler yürekleri burktu.

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