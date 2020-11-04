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Dünya Yobaz Siyonist 'her türlü kazanan' biziz diyor
Dünya

Yobaz Siyonist 'her türlü kazanan' biziz diyor

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması için dua ettiğini ve Joe Biden'ın da İsrail'in iyi bir dostu olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 02:59:00 -
Yobaz Siyonist 'her türlü kazanan' biziz diyor

Şas Partisi lideri olan İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, ultra Ortodoks Haredi Yahudilerine ait Cool Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Trump, geçen 4 yıl boyunca Yahudilere ve İsrail devletine olan sadakatini kanıtladı. Bu seçimlerde de onun kazanması için dua ediyorum." dedi.

Başkan Trump'ın rakibi Joe Biden'in de İsrail'in dostu olduğunu belirten Deri, Trump'ın kazanamaması durumunda ise İran, Hizbullah ve Hamas'ın sevineceğini söyledi.

İsrail'de yayın yapan Haaretz Gazetesi'nin daha önce verdiği habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir grup Yahudi yerleşimci dün Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'nda Trump'ın kazanması için dua etmişti.

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