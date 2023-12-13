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Gündem 'Yobaz ilçe' sözleriyle tepki toplamıştı: CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan özür diledi
Gündem

'Yobaz ilçe' sözleriyle tepki toplamıştı: CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan özür diledi

Yeniakit Publisher
2023-12-13 09:50:00 -
'Yobaz ilçe' sözleriyle tepki toplamıştı: CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan özür diledi

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın aday tanıtım programında Yığılca ile ilgili sarf ettiği, 'gerici' ve 'yobaz' ifadeleri tepki topladı. Daha sonra bir açıklama yaparak özür dileyen Özcan, "Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken hatalı bir söylemde bulundum" dedi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda adayların tanıtım çalışmalarına başlandı.

Son olarak dün CHP, Düzce'nin Yığılca ilçesindeki adayını tanıttı.

Aday tanıtımı için düzenlenen programa CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da katıldı.

Burada konuşma yapan Talih Özcan, bölge hakkında skandal ifadeler kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yobaz, yoz, gericiliğin kol gezdiği bir yerde..."

Bölgeyi yobazlığın ve gericiliğin kol gezdiği bir yer olarak tanımlayan Özcan, "Yobaz, yoz, gericiliğin kol gezdiği bir yerde, göç veren bir yerde, böyle bir kardeşimizin aday çıkması bana göre anlamlıdır.” dedi.

Bu sözlerin ardından CHP'li Talih Özcan'ın konuşması Düzce gündemine bomba gibi düştü.

Milletvekili Talih Özcan'ın açıklamaları, Düzce'de büyük tepkilere sebep olurken infial uyandırdı.

CHP Milletvekili Özcan, gelen tepkiler üzerine sözlerinin maksadını aştığını belirtti.

Tepkiler üzerine özür diledi: Sözlerim maksadını aştı

Tepkiler üzerine kamuoyuna açıklama yapan CHP Milletvekili Talih Özcan, “Geçtiğimiz hafta sonu Yığılca ilçemizde, partimiz adına gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanı aday tanıtım toplantımızda yaptığım konuşmada, 'gericilik ve yobazlık' ile ilgili sözlerim maksadını aşmıştır. Bahsi geçen cümlelerimdeki niyetim, yerelde Yığılca'ya ve Yığılcalı hemşehrilerime karşı bir eleştiri olamaz. Çünkü, onların da Düzce'nin evlatları ve bu ülkenin aydınlık yarınları olduğu tartışılmaz bir gerçektir." diye bir açıklama yaptı.

"Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak istiyordum"

Sözlerine devam eden Özcan, bölge halkından özür dileyerek şunları söyledi:

"Sözlerimde vurgulamak istediğim asıl şey; Ulusal anlamda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin kurucu ve kurtarıcılarına karşı gerçekleştirilen eylemler ve söylemlerin artması, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemizin her zaman süreceğidir. Bu anlamda, Yığılca Başkan Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken, hatalı bir söylemde bulunarak kırdığım, üzdüğüm tüm Yığılcalı hemşehrilerimden özür diliyorum."

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Yorumlar

Dirilis38

Ne kadar haysiyet yoksunu, şeref yoksunu, İslam düsmanı, Türk düşmanı yahudi, Ermeni artığı vatan haini varsa bu chpkk da toplanması tesadüf mü, bu ülkenin en büyük sorunu yahudi kurması İngiliz tasmalı chpkk dır.
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