YKS’nin İHL’li şampiyonları

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanırken, cevap kağıtları da erişime açıldı. İmam Hatip Liseliler YKS’de önemli başarılara imza attı. TYT ve AYT’de dört ilden birinci çıktı. 2022-YKS’de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli’den çıktı. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu. Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce Türkiye birincisi Zeynep Dila Kuyucu olurken, AYT Eşit Ağırlık”ta Selin Aşıkiraz birincilik elde etti.

İHL’lerin önü açıldı, başarı geldi

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İmam Hatip Liseleri’nin başarısı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Türkiye’nin en kaliteli okulları olarak nitelendirilen liselerle boy ölçüşür seviyeye gelen İmam Hatipler, önlerini kesme çabalarına ve kara propagandaya rağmen yılmadan ilk 100 arasına 20 öğrenci sokmayı başardı. AK Parti dönemiyle birlikte fırsat eşitliği kapsamında tekrar önleri açılan İmam Hatip Liseleri’ni tercih ederek ilk yüzde giren 20 öğrencinin isimleri şöyle:

İstanbul Beyoğlu Anadolu İHL öğrencisi Yusuf Esad Özgüner, YKS Dil Türkiye 1.’si.

İstanbul Kadıköy Anadolu İHL öğrencisi Ahmet Osman Sofu, YKS Sözel Türkiye 4.’sü.

İstanbul Beyoğlu Anadolu İHL öğrencisi Berk Erişdi, YKS Sözel Türkiye 7.’si.

Kartal Anadolu İHL öğrencisi İsmail Çiftçi, YKS Dil Türkiye 7.’si.

Bursa İpekçilik Anadolu İHL öğrencisi Sude Can, YSK Sözel Türkiye 10.’su.

Kartal Anadolu İHL öğrencisi Yusuf Karacan, YKS EA Türkiye 15.’si.

Ankara Tevfik İleri AİHL öğrencisi Yunus Emre Kök, YSK Sayısal Türkiye 23.’sü.

Bursa İpekçilik Anadolu İHL öğrencisi Ayşe Pamuk, YSK EA Türkiye 30.’su.

Kartal Anadolu İHL öğrencisi Yusuf Manav, YKS EA Türkiye 31.’si.

Kartal Anadolu İHL öğrencisi Elif Sude Yaşar, YKS Sayısal Türkiye 33.’sü.

Kartal Anadolu İHL öğrencisi Muhammet Kavas, YSK Sözel Türkiye 36.’sı.

Kartal Anadolu İHL öğrencisi Zeynep Neval Yaprak, YSK Dil Türkiye 36.’sı.

İstanbul Beyoğlu Anadolu İHL öğrencisi Mehmet Akif Baydemir, YKS Dil Türkiye 46.’sı.

Malatya Selahaddin Eyyubi AİHL öğrencisi Merve Gönültaş, YKS Sayısal Türkiye 59.’su.

Kartal Mehmet Akif Ersoy AİHL öğrencisi Fatma Zehra Çöpür, YSK EA Türkiye 60.’sı.

FSM Uluslararası Anadolu İHL öğrencisi Muhammed Faruk Ayata, YKS Sözel Türkiye 60.’sı

Kartal Anadolu İHL öğrencisi Sude Akçam, YKS EA Türkiye 73.’sü

FSM Uluslararası Anadolu İHL öğrencisi Osman Tahir Akılma, YKS Sözel Türkiye 82.’si

İstanbul Kadıköy Anadolu İHL öğrencisi Semih Başalan, YKS Sözel Türkiye 87.’si.

Bursa İpekçilik Anadolu İHL öğrencisi Erdem Sami Tarakcı, YSK Sözel Türkiye 93.’sü.

FSM Uluslararası Anadolu İHL öğrencisi Hamza Talha Yeşilkaya, YKS Sözel Türkiye 100.sü

Cevap anahtarları açık

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi.