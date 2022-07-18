YKS’de iptal edilen soru oldu mu? 2022 YKS sınavı iptal soru var mı?
ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçlarını açıklanan tarihten iki gün önce açıkladı. YKS sonuçları 18 Temmuz’da erişime açıldı. TYT birincisi Kocaeli’den çıkarken, AYT sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu. Peki 2022 YKS’de iptal edilen soru oldu mu? YKS sınavı iptal soru var mı?
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.
2022 YKS sınavı iptal soru var mı?
Aygün, TYT'ye başvuran adayların yüzde 93'ü, AYT'ye başvuran adayların yüzde 90'ı ve YDT’ye başvuran adayların yüzde 78'inin oturumlara katıldığını belirtti. Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını bildirdi.