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YKS'de birinci oturum başladı

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:39
YKS'de birinci oturum başladı

2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanacak. Sınavda 371 bin 522 kişi görev alacak. 

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

Adaylara 135 dakika süre verilecek. 

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:39
  1. YKS
  2. GÜNCEL Haberleri

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  • Zaza ismailZaza ismail21 dk önce
    Adamın malını nazar değdireceksiniz nedense türkiyedeki zenginlerin çoğu chp lidir inönü ailesi demirel ailesinden daha zengindir ama yetmişlerde devamlı demirel ailesinin mal varlığı dillendiriliyordu.

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