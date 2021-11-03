YKS üniversite bölümlerine başarı sırası barajı mı gelecek? 2022 YKS başarı sırası barajı yükselecek mi?

2022 YKS sınavına hazırlanan milyonlarca aday 2022 YKS sınav takvimini merak ediyor. ÖSYM 2022 YKS sınav takvimini henüz açıklamadı. YKS sınavına hazırlanan adayların merak ettiği bir diğer konu ise bölümlerin başası sırası puanı. Peki YKS başarı sırası puanı kaç? YKS üniversite başarı sırası puanı yükselecek mi, hangi bölümün başarı sırası puanı yükselecek? İşte detaylar.

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Programda, "eğitim" başlığı altında yükseköğretim sistemindeki yeni hedeflere de yer verildi. Üniversitelerde mezuniyet sonrası, doğrudan meslek icra yetkisi veren başarı sırası barajı yükseltilecek. Ayrıca, 3 alana da yeni baraj geliyor.

2022 YKS başarı sırası barajı hangi bölümler için yükselecek?

Buna göre, YÖK, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü. Tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi bölümlere ek olarak hemşirelik, ebelik gibi programlara da başarı sırası getirilmesi gündemde yer alıyor. YÖK, 2021 yılının Şubat ayında da benzer bir karar almıştı. Hukuk fakültelerine girişteki 125 bin başarı sıralamasını 2022'den itibaren 100 bine çekmişti. Bu kapsamda, hukuk programlarını hedefleyen adaylar, 2022- YKS ile 100 bine girmek zorunda kalacak. Hukuk fakültelerinde olduğu gibi başarı sırası barajı uygulanan diğer bölümlerin de sıralamaları yükselebilir.