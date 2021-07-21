Üniversite hayali kuran milyonlar 26-27 Haziran’da YKS’ye girdi. Sınavın üzerinden yaklaşık bir ay geçtiği ve adaylar ‘Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri başladı mı?

ÖSYM, YKS sonuçları 4 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak. Ancak zaman zaman ÖSYM sınav sonuçlarını birkaç gün önce açıklayabiliyor. Bu sebeple sonuçlar erken açıklanırsa haberlerimizde yer vereceğiz. YKS tercihleri ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM, sonuçlar açıklanmadan önce ön bilgi vermek amacıyla 2021 YKS kılavuzunu yayımladı. Adaylar söz konusu kılavuza 16-26 Temmuz tarihlerinde ÖSYM web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir” denildi.

YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ