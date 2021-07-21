Üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapıldı. Sınavın ardından YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak tercihler ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri kaç gün sürecek?

ÖSYM, YKS sonuçları 4 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak. ÖSYM zaman zaman sınav sonuçları belirlediği takvimden önce açıklayabiliyor. Bu sebeple YKS daha önce açıklanırsa; haberlerimizde yer vereceğiz. Sonuçların açıklanması kadar üniversite tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı da merak ediliyor. YKS tercihleri ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM, sonuçlar açıklanmadan önce ön bilgi vermek amacıyla 2021 YKS kılavuzunu yayımladı. Adaylar söz konusu kılavuza 16-26 Temmuz tarihlerinde ÖSYM web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir” denildi.

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