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Eğitim YKS tercihleri ne zaman?
Eğitim

YKS tercihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sona ermesiyle, YKS tercih süreci merak ediliyor. YKS tercihleri ne zaman? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-07-02 01:08:00 -
YKS tercihleri ne zaman?

YKS soruları ve cevapları yayınlandı. ÖSYM YKS sınav sonuçları tarihini açıkladı. Peki YKS tercihleri ne zaman? İşte detaylar...

YKS tercihleri ne zaman?

26 - 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavının soruları hemen sınavın ardından açıklandı. Tercihler için beklenen kılavuz henüz yayımlanmadı. Tercihlerin yapılacağı tarihler de açıklanmadı.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde öğrencilerle paylaşılacak.

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