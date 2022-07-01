Üniversite sınavına giren milyonlar tercih kılavuzunun açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YKS tercih kılavuzu 2022 üniversite başarı sıralamaları açıklandı mı, belli oldu mu?

3 milyonu aşkın aday 18-19 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak. ÖSYM sonuçların açıklanacağı tarihi 20 Temmuz olarak ifade etti. Ancak önceki yıllarda sonuçlar belirtiler tarihten birkaç gün önce de açıklandı. Bu sebeple gözler temmuz ayının üçüncü haftasına çevrildi. YKS tercih kılavuzu ise sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacaktır.

YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

Yerleştirme puanı nasıl belirlenecek?

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.