YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanır?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal medyada YKS sonuçlarının 8 Temmuz’da açıklanacağı yönünde iddialar bulunuyor. Ancak bu yönde resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM’nin yaptığı açıklamada sınav sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanacağı belirtilmişti. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Okul birincileri bilgilerini güncelleyecek?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren okul birincisi adaylar, bilgilerini 6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 25 Temmuz saat 16.00'ya kadar kontrol edebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2022-YKS'ye giren okul birincisi üniversite adaylarının sistemdeki "okul birincisi bilgilerini" kontrol etmelerine yönelik duyuru yayımlandı.

Buna göre, ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul birincisi bilgileri, 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-Okul sisteminden 5 Temmuz'da elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında okul birincisi olan adayların bilgilerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden 6-25 Temmuz'da kontrol etmesi gerekiyor.

Okul birincisi bilgisinde eksiklik veya hata olan adaylar, 25 Temmuz saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gereken düzeltmeleri yapabilecek. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birincisi bilgisinde düzeltme ve değişiklik yapılamayacak. Adayların bireysel veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığa yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.