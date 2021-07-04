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Eğitim YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 26 ve 27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. ÖSYM, sınavın ardından soru kitapçığını öğrencilerin erişimine sundu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Yeniakit Publisher
2021-07-04 01:57:00 -
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS geçtiğimiz hafta uygulandı. Üniversite hayali kuran adaylar öncelikle sınav puanını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

26 - 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavının soruları hemen sınavın ardından açıklandı. Tercihler için beklenen kılavuz henüz yayımlanmadı. Tercihlerin yapılacağı tarihler de açıklanmadı.

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