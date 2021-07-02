Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM TYT - AYT YKS sonuçları için hazırlıklarını tamamlıyor. Peki, üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre YKS sonuçları Ağustos ayında açıklanacak.

Sınav sonuçları nasıl duyurulacak?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısıTYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıralarıOrtaöğretim Başarı Puanı (OBP)Yerleştirme puanları ve başarı sıralarıÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.