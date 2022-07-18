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Eğitim YKS sonuçları açıklandı
Eğitim

YKS sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 08:35:00 -
YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı ancak bu tarih geri alındı.

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’nin ilk oturumuna 3 milyon 243 bin 425 adayın girdiğini açıklamıştı. İkinci oturumda ise 2 milyon 56 bin 512 aday ter dökmüştü.

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