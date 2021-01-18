ÖSYM Başkanı Prof. Dr Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin yayınlanıdğını duyurdu. YKS'nin TYT oturumu 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak. ÖSYM 2021 YKS başvuruları 4 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında yapılacak.

2021 YKS sınavı ne zaman?

2021-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) ne zaman? YKS TYT sınav tarihi 26 Haziran 2021,

2021-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ne zaman? YKS AYT sınav tarihi 27 Haziran 2021’de yapılacak.

YKS 2021 sınav başvuru tarihi

YKS 2021-TYT-AYT sınav başvuruları 4 Şubat 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihinde yapılırken, YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021’de açıklanacak.

YKS sınav ücreti ne kadar? 2021 YKS sınav başvuru ücreti kaç para?

ÖSYM 2021 YKS başvuru tercih kılavuzunu yayınlamadı. 2021 YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte YKS başvuru ücreti de belli olmuş olacak. Ancak 2020 YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL, geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL olarak alınmıştı.

2021 YKS barajı düşer mi?

Korona salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl 180 olan YKS baraj puanı 170’e düşmüştü. YKS sınavına girecek adaylar bu yıl da düşük baraj puanının uygulanmasını istiyor. 2021 YKS baraj puanının düşüp düşmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Geçen yıl YKS AYT barajı puanı 180’den 170’e düşmüştü. 2020 YKS TYT sınav süresi de 135’ten 165 dakikaya çıkmıştı.