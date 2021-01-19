YKS sınav ücreti bu sene ne kadar? 2021 YKS sınav ücreti

Hayalindeki üniversiteye girmek için gece gündüz demeden YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin heyecanla beklediği 2021 YKS TYT,AYT sınav tarihi ÖSYM tarafından belirlendi. 2021 YKS'nin birinci oturumu olan TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının ise 27 Haziran'da yapılacak. 4 Şubat 2021’de başlayacak olan YKS başvurusunda son tarih ise 2 Mart 2021. YKS 2021 sınavın geç başvuruları ise 17-18 Mart’ta alınacak.

2021 YKS sınav ücreti ne kadar?

YKS başvurusunda bulunacak adayların merak ettiği bir diğer konu ise YKS başvuru ücretelerinin ne kadar olacağı. YKS başvuru ücretleri henüz belli değil. 2021 YKS sınav ücreti ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak. Geçtiğimiz yıl YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL, geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL olmuştu.

YKS başvuruları nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafnıdan Yayınlanan YKS takvimde; ayrıca şu ifadelere yer verildi: Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

YKS sınav konuları neler?

YKS sınavından hangi konularda soru çıkacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. LGS ve YKS’de öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olduğunu ifade eden Selçuk, “Bütün müfredattan sorumlu olacaklar. Bir değişiklik yok.” dedi.