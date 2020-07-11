Koronavirüs salgını sebebiyle YKS bu sene yoğun önlemlerle gerçekleştirildi. 27-28 Haziran tarihlerinde 81 ilde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulandı. Öğrenciler 3 oturumun tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını ve tercih döneminin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı.

YKS sınav sonuçları açıklandı mı? | ÖSYM 2020 YKS ne zaman açıklanacak?

YKS 27-28 Haziran tarihleri arasında milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Temmuz ayıyla birlikte öğrenciler YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih süreci başlayacak.

YKS barajı kaç puan 2020

Bu sene koronavirüs sebebiyle YKS barajı 180'den 170'e çekildi. Adayların tercih yapabilmesi için barajı geçmeleri gerekiyor. Oturumlara göre belirtilen baraj puanları şöyle:

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.