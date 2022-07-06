YKS okul birincisi bilgileri AİS üzerinden ne zamana kadar kontrol edilecek?
YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS sınavına giren adaylar bir yandan YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgularken, bir yandan da üniversite tercihlerine ilişkin araştırma yapmaya başladı. ÖSYM YKS sonuçlarını 20 Temmuz’da açıklaması bekleniyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul birincisi olan 2022-YKS adaylarına yönelik önemli bir duyuru yayınladı. Peki YKS okul birincileri bilgilerini AİS üzerinden ne zamana kadar kontrol edilecek?
Ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul birincisi bilgisi, 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-okul sisteminden 05 Temmuz 2022 tarihinde elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılmıştır.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların bu bilgilerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında kontrol etmeleri; okul birincisi bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların 25 Temmuz 2022 tarihi saat 16.00’ya kadar MEB e-okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birincisi bilgisinde düzeltme/değişiklik yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığımıza yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.