YKS okul birincisi bilgileri AİS üzerinden ne zamana kadar kontrol edilecek?

YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS sınavına giren adaylar bir yandan YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgularken, bir yandan da üniversite tercihlerine ilişkin araştırma yapmaya başladı. ÖSYM YKS sonuçlarını 20 Temmuz’da açıklaması bekleniyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul birincisi olan 2022-YKS adaylarına yönelik önemli bir duyuru yayınladı. Peki YKS okul birincileri bilgilerini AİS üzerinden ne zamana kadar kontrol edilecek?