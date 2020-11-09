YKS 2021 başvuru tarihi | Milyonlarca kişi hayalini kurduğu üniversiteye yerleşebilmek için YKS hazırlıklarını sürdürüyor. Adaylar 2021 yılında YKS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2021 üniversite sınavı ne zaman? | 2021 YKS başvuru tarihi | Üniversite sınavı başvuru tarihi

YKS ne zaman? | 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sınavın Haziran 2021’de gerçekleşmesi bekleniyor. 2020 YKS oturumları 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti.

2021 YKS başvuru tarihleri

Üniversite sınavına hazırlananlar YKS başvuru tarihini araştırıyor. 2021 YKS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak 2020 YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvurular ise 19 Mart 2020’de sona erdi.