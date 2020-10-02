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Aktüel YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Aktüel

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: - "Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:50:22 -
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların sonuçlarını "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceğini belirtti.

Aygün, "Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

- Kayıtlar 5-9 Ekim'de

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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