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Otomotiv
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Listeye göz atmadan araç almayın: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!

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Listeye göz atmadan araç almayın: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!

Türkiye'de otomatik vitesli araçların satışında gözle görülür artış yaşanıyor. Peki Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli araçları hangileri?

#1
Foto - Listeye göz atmadan araç almayın: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!

Bu doğrultuda manuel vitesli otomobil satışları neredeyse durma noktasına geliyor.

#2
Foto - Listeye göz atmadan araç almayın: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!

Peki otomatik vitesli araçlar ne kadar? Kullanım kolaylığı sağlayan otomatik araçların en ucuz fiyatlısı araştırılıyor.

#3
Foto - Listeye göz atmadan araç almayın: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!

EN UCUZ OTOMATİK ARAÇLAR İşte o liste; Citroen e-C3 Plus 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 420 bin lira Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 821 bin lira

#4
Foto - Listeye göz atmadan araç almayın: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!

Dacia Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto 1 milyon 681 bin lira KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 335 bin lira

#5
Foto - Listeye göz atmadan araç almayın: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!

Fiat Grande Panda 83 Kw/113 Hp La Prima 44 Kwh Otomatik 1 milyon 440 bin lira Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 764 bin 800 lira Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

#6
Foto - Listeye göz atmadan araç almayın: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 875 bin 200 lira Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1 milyon 639 bin lira

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