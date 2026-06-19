Listeye göz atmadan araç almayın: En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu!
Türkiye'de otomatik vitesli araçların satışında gözle görülür artış yaşanıyor. Peki Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli araçları hangileri?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de otomatik vitesli araçların satışında gözle görülür artış yaşanıyor. Peki Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli araçları hangileri?
Bu doğrultuda manuel vitesli otomobil satışları neredeyse durma noktasına geliyor.
Peki otomatik vitesli araçlar ne kadar? Kullanım kolaylığı sağlayan otomatik araçların en ucuz fiyatlısı araştırılıyor.
EN UCUZ OTOMATİK ARAÇLAR İşte o liste; Citroen e-C3 Plus 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 420 bin lira Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 821 bin lira
Dacia Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto 1 milyon 681 bin lira KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 335 bin lira
Fiat Grande Panda 83 Kw/113 Hp La Prima 44 Kwh Otomatik 1 milyon 440 bin lira Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 764 bin 800 lira Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 875 bin 200 lira Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1 milyon 639 bin lira
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