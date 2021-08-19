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Ekonomi YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2021?
Ekonomi

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2021?

YKS ek tercih hakkı öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Öğrenciler tercih için YKS baraj puanının düşmesini beklemekteydi. YKS baraj puanının düşürülmesinden sonra öğrenciler, ek tercihin ne zaman olacağını sorgulamaya başladı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-19 00:26:00 -
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2021?

YKS ek tercih tarihi. Öğrenciler 2. Ek tercihlerin açılmasını bekliyor. YKS baraj puanın düşürülmesi sonrasında YKS ek tercih tarihi bekleniyor. İşte merak edilen haberin devamı…

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. “İfadelerini kullandı.

YKS 2.tercihler için henüz bir açıklama yapılmadı. YKS'nin ilk tercih sonuçlarının belli olmasından sonra açıklaması bekleniyor.

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