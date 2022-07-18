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Eğitim YKS cevap anahtarları nasıl görüntülenir? YKS 2022 cevap kağıtları:
Eğitim

YKS cevap anahtarları nasıl görüntülenir? YKS 2022 cevap kağıtları:

2022 YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar cevap kağıtlarına erişim sağlayıp sağlayamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, YKS cevap anahtarına nereden ulaşılır? YKS 2022 cevap anahtarı nereden görüntülenir?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 17:13:00 -
YKS cevap anahtarları nasıl görüntülenir? YKS 2022 cevap kağıtları:

Üniversite sınavına giren milyonların merakla beklediği sonuçlar 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınava giren adaylar cevap kağıtlarına nereden nasıl erişim sağlayabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, sınav cevap kağıtları nereden incelenebilir?

YKS cevap anahtarları nasıl görüntülenir? YKS 2022 cevap kağıtları:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'da uygulanan 2022-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile 2022-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

 

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