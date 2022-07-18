YKS birincisi kim oldu 2022 | YKS 2022 birincileri kim hangi şehirlerden?
YKS 2022, 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınavın birincileri de belli oldu? Peki, YKS 1.'si hangi şehirden? YKS 2022 birincileri kimler?
Üniversite sınavında baraj puan uygulaması kaldırıldı. Bunun etkisiyle bu yıl 3 milyonu aşkın kişi YKS'ye girdi. 18-19 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Peki, YKS birincisi kim oldu?
YKS birincisi kim oldu 2022 | YKS 2022 birincileri kim hangi şehirlerden?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.
Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.
Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce Türkiye birincisi Zeynep Dila Kuyucu oldu.
Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) "eşit ağırlık" değerlendirmesinde Türkiye birincisi Selin Aşıkiraz oldu.