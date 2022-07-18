YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu:

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. ÖSYM'nin 2022 YKS kılavuzuna göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacaktı. Ancak ÖSYM üniversite sınavı sonuçlarını erken açıkladı.

ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları açıklandı mı?

Üniversite sınavına giren milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sayfamızdan açıkladık.

YKS sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." YKS sınav sonucunu görüntülemek için tıklayınız.

2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.