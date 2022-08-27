Yiyin birbirinizi! Elçin Sangu ve Nagehan Alçı'dan seyredilecek kavga

Toplumun ahlak yapısını hedef alan rezil projelerde rol alan oyuncu parçası Elçin Sangu, teşhirci Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Tam bir hukuk cinayeti" diyen iyiden iyiye muhalefetin safına geçen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi.

"Konser" adı altındaki kokuşmuş bir etkinlikte İmam Hatiplilere yönelik alçak ifadeler kullanan şarkıcı parçası Gülşen'le ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Alçı, "Gülşen'in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti, yargısal aşırılık bu. Yapmayın, etmeyin sayın savcılık, sayın hakimler, insan lütfen. Adalet mi şimdi bu? Gülşen'in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı" dedi.

Kavgaya tutuştular!

Daha önce muhalefetin yeni gözdesi Nagehan Alçı ile davalık olan sözde oyuncu Elçin Sangu ise "Hakaret içermeyen twit attığım için beni savcılığa verdiğinde; 1) yurtdışına çıkma yasağı 2) Kişisel eşyalarıma (telefon, laptop, pc) el konulmasını istemek 3) Kocanı da işin içine katmak. 4) Gizlilik kararı istemek aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları" yorumunu yaptı.

İkili ile ilgili yorum yapan vatandaşlar "yiyin birbirinizi" yorumunu yaptı.