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Dünya Yiyin birbirinizi! DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı: Ölüler var
Dünya

Yiyin birbirinizi! DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı: Ölüler var

Terör örgütü DEAŞ'ın Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlere saldırısında 12 rejim askeri öldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 20:31:00 -
Yiyin birbirinizi! DEAŞ, Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı: Ölüler var

Suriye'nin doğusunda çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlere saldırısında 12 rejim askeri öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, Humus’un doğusundaki El Sakne bölgesinde rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplarla çatıştı.

Örgüt unsurlarının, rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplarının mevzilerine sızması sonucu 12 rejim askeri öldürüldü.

DEAŞ, Deyrizor ve Humus illerinde sık sık Esed rejimi ve İran milislerini hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus’un doğusu ve Deyrizor’un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

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